Киев, 15 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. С 2030 года на Украине могут ввести запрет на ввоз дизельных и бензиновых машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает министерство инфраструктуры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

В ведомстве подготовили соответствующий законопроект.

«Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», — говорится в сообщении.

Данные меры, как сообщают разработчики законопроекта, призваны стимулировать использование электрокаров. Они предусматривают поэтапный запрет на ввоз, а также первую регистрацию машин с ДВС. Это также касается автомобилей, выпускаемых на Украине.

Согласно законопроекту, с 1 января 2027 года будет введен запрет на ввоз на Украину подержанных дизельных машин с ДВС. Новые машины с дизельными ДВС будет запрещено ввозить с 1 января 2030 года. С этого момента также будет введен запрет на ввоз новых автомобилей и машин с пробегом, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, работающих на бензине.

Напомним, власти Великобритании планируют запретить продажу компактных дизельных грузовых машин к 2035 году, а больших грузовиков (грузоподъемностью 26 тонн) — к 2040 году.

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