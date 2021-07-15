Оренбург, 15 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Оренбуржье в рекордно короткие сроки построят областную инфекционную больницу. Тема строительства обсуждалась во время встречи губернатора Дениса Паслера с ведущими врачами региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Orenburg-gov.ru Будущая областная инфекционная больница

«Современная и качественная инфекционная больница для Оренбургской области — это насущная необходимость. Накануне я проверил, как оказывают медпомощь в действующей инфекционке, пообщался с медиками и знаю, насколько важно для оренбургского здравоохранения реализовать наш проект. Почти 2,7 млрд рублей мы должны выделить на создание больницы, и чем быстрее закончится строительство, тем лучше для людей», — подчеркнул глава региона на встрече с медиками.

Губернатор назвал решение о начале строительства больницы в середине года непростым. Инфекционную службу нужно развивать, и речь идет не только о борьбе с COVID-19. Работа над проектом началась в 2020 году. Это логичное продолжение той работы, которая ведется сейчас в Оренбуржье: продолжается обновление областной больницы, строительство новой детской областной больницы. В 2021 году планируется отремонтировать 170 медицинских объектов.

Новый медицинский центр будет рассчитан на 186 коек. При необходимости, в чрезвычайных условиях, их количество можно будет увеличить до 379. Здесь будут построены отделения на 88 боксов, приёмно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, современная клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта. Предполагается общежитие для персонала. Наличие оборудования для ПЦР-исследований и ИФА-исследований в лаборатории позволит своевременно проводить точную диагностику широкого спектра инфекционной патологии. Возможность проводить исследования в новой больнице избавит пациентов от необходимости ездить в другие лечебные организации для точной постановки диагноза.

По словам заведующей ковидным госпиталем ОКБ №2 Светланы Быковой, новая больница разгрузит соматические стационары во второй областной и первой городской больницах, которые в данный момент заняты инфекционными пациентами.

Большая часть суммы на строительство будет направлена из областного бюджета, финансовую поддержку проекту также окажет оренбургский бизнесмен Сергей Чёрный.

«Мы благодарны представителям оренбургского бизнеса, которые выразили готовность финансово участвовать в проектировании и строительстве больницы, и фракции «Единая Россия», депутаты которой изначально поддержали проект областного бюджета, где заложены средства на строительство и другие важные социальные инициативы. В конце года нам будет необходимо рассчитаться с подрядчиком. Считаю, что новый состав Законодательного собрания должен нас поддержать», — сказал Денис Паслер.

Стоит отметить, областная инфекционная больница за 2020 год приняла на лечение 8855 пациентов, за шесть месяцев 2021 года — 5420 пациентов. Больница расположена в приспособленных зданиях, основной корпус 1934 года постройки. Износ зданий очень высок, современным стандартам центр не соответствует.