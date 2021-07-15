Киев, , 09:30 — REGNUM Дата проведения саммита в «нормандском формате» ещё не известна. Об этом заявил официальный представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «НАШ».

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

"Очень трудно сказать [когда пройдёт саммит], потому что это декларация не календарная, а декларация намерений», — отметил он.

Арестович добавил, что участие представителей России в этой встрече пока что находится под вопросом.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит «нормандской четвёрки» состоится в ближайшее время.

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