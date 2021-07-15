Анапа, Краснодарский край, 15 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл утром 15 июля в Анапе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о возгорании в одноэтажном строении по Пионерскому проспекту поступило в 06:45.

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Тушение пожара

Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров. В 07:34 огонь удалось локализовать, в 07:52 объявлена ликвидация открытого горения. В 08:45 пожар полностью ликвидирован.

На месте возгорания работали более 50 человек, привлекалось 16 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.