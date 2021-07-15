Улан-Удэ, 15 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Туристический поток в Бурятию планируется увеличить в два раза благодаря развитию инфраструктуры. Об этом заявил в ходе поездки в республику гендиректор АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергей Суханов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

(сс) Bgelo777 Ацайский дацан в Бурятии

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева, туристическую инфраструктуру формируют качественные дороги, инженерные сети, водоснабжение, объекты культуры и отдыха.

«Дополнительный инструмент поддержки, который появился у регионов благодаря новому федеральному проекту, позволит увеличить возможности, темпы и общую эффективность в работе над повышением привлекательности для жизни и отдыха наших туристических регионов», — заметил чиновник.

Сергей Суханов особо отметил возможности для развития бальнеологического и экологического туризма в Тункинской долине, где расположено много целебных источников. По его словам, на этой территории уже есть инвесторы, однако проблемой остаётся логистика.

«Её необходимо увязать со всеми туристическими локациями. Корпорация как раз и займется этим вопросом. Мы рассмотрим развитие туризма в Бурятии комплексно», — пообещал он.