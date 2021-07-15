Москва, 15 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил решение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает 15 июля сайт правительства России.

Shidlovski Паводок

Новая структура будет координировать усилия различных министерств, ведомств и организаций, принимающий участие в ликвидации последствий ЧС.

«Это повысит оперативность принимаемых решений и позволит завершить все запланированные мероприятия в максимально короткие сроки», — отметили в правительстве.

Состав комиссии пока не утверждён. В сообщении напомнили, что паводок затронул несколько регионов ДФО — Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую автономную области.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президент в ДФО Юрий Трутнев 14 июля посетил Амурскую область, где проверил ход аварийно-восстановительных работ после прохождения паводка.