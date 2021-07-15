Пекин, 15 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В первом полугодии на западе Китая было совершено 2705 поездок по сухопутно-морскому грузовому маршруту, что на 112% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании China Railway Nanning Group Co., Ltd., передает агентство Синьхуа.

(сс) MichaelGaida Железнодорожный путь

По данным компании, в период с января по июнь текущего года в рамках маршрута было обработано в общей сложности 269 000 двадцатифутовых эквивалентов груза, что на 319% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузовой маршрут является частью Нового Международного торгового коридора Суша-Море, торгового и логистического коридора, совместно построенного западными китайскими провинциями и Сингапуром.

По маршруту было перевезено большее разнообразие товаров за указанный период, и в настоящее время насчитывается более 500 различных категорий, сказал представитель компании Guangxi Yanhai Railway Company Limited Хуан Гуанхуэй, добавив, что компания продолжит работать над снижением логистических затрат и решением транспортных проблем предприятий.