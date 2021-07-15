Приштина, , 09:23 — REGNUM США подарили «Силам безопасности Косово» (СБК) оборудование для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов стоимостью $190 000. Об этом 14 июля сообщило посольство США в сепаратистском Косово.

В сообщении, опубликованном на странице посольства в «Твиттере», подчеркивается, что оборудование было передано СБК в целях их укрепления и «лучшей защиты граждан Косово».

Сотрудники американской компании по обезвреживанию взрывоопасных предметов обучили бойцов «Сил безопасности Косово» правильно использовать новые системы, говорится в сообщении.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале сообщение о том, что немецкие производители нелегально поставляют оружие сепаратистскому Косово.