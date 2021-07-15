В Екатеринбурге временно закроют движение трамваев на ЖБИ
Екатеринбург, 15 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на несколько дней прекратится движение трамваев на ЖБИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.
Андрей Алексеев ИА Красная Весна
Трамвай. Екатеринбург
Рабочие будут ремонтировать трамвайные пути на перекрёстке улицы Сыромолотова и Сиреневого бульвара. Из-за этого движение трамваев в микрорайон отменят с позднего вечера 6 августа по раннее утро 9 августа 2021 года.
Перекрёсток также закроют в эти дни и для автотранспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кольцовский тракт в Екатеринбурге встал в пробку из-за ремонта моста.