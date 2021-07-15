Екатеринбург, 15 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на несколько дней прекратится движение трамваев на ЖБИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Трамвай. Екатеринбург

Рабочие будут ремонтировать трамвайные пути на перекрёстке улицы Сыромолотова и Сиреневого бульвара. Из-за этого движение трамваев в микрорайон отменят с позднего вечера 6 августа по раннее утро 9 августа 2021 года.

Перекрёсток также закроют в эти дни и для автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кольцовский тракт в Екатеринбурге встал в пробку из-за ремонта моста.