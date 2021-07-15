Нефтекумск, Ставропольский край, 15 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще два пассажира доставлены в больницу, среди них — несовершеннолетний. В причинах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура также организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

40.mchs.gov.ru ДТП

ДТП произошло около 12:30 14 июля на 137-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. Водитель «Рено Дастер» на большой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии погибли 58-летний водитель и 33-летняя беременная женщина. Доставлены в больницу восьмилетний ребенок и еще один пассажир легковушки.

По данному факту прокуратура Нефтекумского района проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.