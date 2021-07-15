Пекин, 15 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Объем фактически используемых прямых иностранных инвестиций (FDI) в материковую часть Китая вырос на 28,7% в годовом исчислении до 607,84 млрд юаней ($90,96 млрд), в первой половине этого года, сообщило Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Инвестиции

Это значение увеличилось на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Иностранные инвестиции в сферу услуг составили 482,77 млрд юаней за этот период, увеличившись на 33,4% в годовом исчислении, при этом иностранные инвестиции в сектор высокотехнологичных услуг выросли на 42,7%

Инвестиции из стран, расположенных вдоль инициативы «Пояса и пути», выросли на 49,6%, а инвестиции из Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского Союза выросли на 50,7% и 10,3% соответственно в первом полугодии.

Иностранные инвестиции, фактически использованные восточными, центральными и западными регионами Китая, увеличились на 29,7%, 33,6% и 6,1% соответственно.