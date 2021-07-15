Матыцин надеется, что отстранённые пловцы примут участие в Олимпиаде
Хабаровск, 15 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко, отстраненные за нарушение антидопинговых правил, примут участие в Олимпиаде в Токио. Об этом 15 июля Матыцин заявил журналистам.
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Олег Матыцин
«Надеемся, что вопросы решатся успешно и они примут участие в Олимпийских играх», — сказал Матыцин.
По его словам, важным фактором является взаимодействие с Международной федерацией плавания (FINA). При этом нужна юридически основанная позиция, как бы ни складывалась ситуация.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кудашев и Андрусенко отстранены из-за нарушения антидопинговых правил.