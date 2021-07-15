Ташкент, 15 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Подготовку к консультативной встрече глав пяти стран Туркестана обсудили министры иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении, сообщили в пресс-службе казахстанского МИД.

President.uz Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. 29 ноября 2019 года, Ташкент

Встреча состоялась 14 июля в Ташкенте. Стороны обсудили повестку предстоящего саммита, а также итоговый документ. Конвульсивная встреча президентов стран Туркестана состоится 6 августа в Туркмении.

Напомним, 14 июля в Душанбе состоялось очередное заседание совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) под председательством Таджикистана.