Самара, 15 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Около трех тысяч человек призвали на военную службу весной и летом 2021 года в Самарской области. Об этом сообщил военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин на пресс-конференции.

ИА REGNUM Российские военные

По его словам, через призывные комиссии региона прошло свыше 17 тысяч человек. Многие призывники получили отсрочку, поскольку учатся в средних и высших учебных заведениях. При этом 80% прошедших призывные комиссии признаны годными к воинской службе. В области выполнили в полном объеме установленное задание Центрального военного округа, уточнил Вдовин.

Он сообщил, что все призывники проходили экспресс-тестирование на сборном пункте в Сызрани. В результате заболевших призывников в Сызрани выявлено не было, отметил он. Отмечается, что большинство новобранцев направлены в Вооружённые силы Министерства обороны РФ. Часть призывников будет служить в войсках Национальной гвардии и МЧС РФ. При этом 15 ребят из Самарской области начали служить в Президентском полку, а четырех человек, которые закончили высшие учебные заведения, отправили в научные роты.

Сообщается, что около 10% призывников привились от коронавируса.

«Ребята, придя в воинские части, могут вакцинироваться на добровольной основе», — подчеркнул полковник.