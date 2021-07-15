Саратов, 15 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 227 случаев заражения коронавирусом, из них пневмония диагностирована у 183 пациентов, с признаками ОРВИ — 36 человек, у восьми пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 218 заражений. Всего по состоянию на 15 июля подтвержден 69 181 случай. Выздоровели с начала наблюдения 64 894 человека, за сутки — 177 пациентов. Скончались 1508 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 84 человека, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители в возрасте от 30 до 39 лет — 50 человек, 18 — несовершеннолетние, из них четверо до года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за 13 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четверо мужчин и семь женщин в возрасте от 33 до 85 лет.

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