Чэнду, Китай, 15 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Полиция города Чэнду, столицы провинции Сычуань на юго-западе Китая сообщила, что она раскрыла трансграничное дело об азартных играх в Интернете, в которое было вовлечено более 100 млн юаней (около $15,46 млн) и арестовала 74 подозреваемых, сообщает агентство Синьхуа.

Азартные игры

В феврале этого года полиция Чэнду выяснила, что подозреваемый по фамилии Цао занимался трансграничной деятельностью в сфере онлайн-азартных игр, действуя в качестве агента для зарубежных игорных сайтов и создавая притоны для незаконной деятельности в районах Шуанлю и Чэнхуа города Чэнду.

Одиннадцать подозреваемых являются агентами более чем 20 иностранных приложений для азартных игр. Они просили игроков использовать приложения через популярные в Китае платформы социальных сетей WeChat и QQ, из которых подозреваемые получали прибыль.

После проведения расследования, 19 апреля более 200 полицейских провели обыск в 15 притонах в Чэнду, конфисковав 38 компьютеров, 276 мобильных телефонов и более 100 000 юаней наличными. Продолжается дальнейшее расследование этого дела.