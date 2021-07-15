Москва, 15 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Погода в Москве 15 июля будет определяться неустойчивостью атмосферы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень в Москве

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«В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться повышенной неустойчивостью атмосферы, поэтому ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный ливень, гроза, не исключён град диаметром до двух-трёх сантиметров», — сказал он.

По словам специалиста, больше всего осадков ожидается между шестью и семью часами вечера, при этом в некоторых районах столицы может вылиться до 13 мм осадков. Воздух в Москве прогреется до 32 градусов тепла, в Подмосковье — до 33 градусов. Скорость ветра будет достигать от трёх до восьми метров в секунду.