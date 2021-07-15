Барнаул, 15 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Барнауле широкий общественный резонанс получило убийство сотрудника правоохранительных органов, произошедшее накануне вечером, 14 июля. Как сообщает телеграм-канал «112», Владислав Неудахин поехал к ранее судимому местному жителю в посёлок Гоньба. Тот не ходил отмечаться и полицейский должен был вручить ему повестку.

Цитата со страницы «Барнаул22» в Одноклассниках В Барнауле рецидивист убил и сжёг участкового

Домой Владислав не вернулся. Около трёх часов ночи начались поиски, а к утру сожженную служебную «Ладу» Неудахина нашли в лесу неподалёку от посёлка. Внутри сотрудники обнаружили обгоревшее тело коллеги с признаками насильственной смерти.

«На проверку «поднадзорника» Владислав поехал уже в «свободное» от службы время — то есть он разоружился, выписался, «ушёл» домой и, правильно, поехал работать дальше. А весь экшен случился в служебной машине, которую потом жулик сожжёт, предварительно нанеся колото-резаное ранение полицейскому в шею.

Поэтому не удивляйтесь, что в рядах участковых уполномоченных в городе такой огромный некомплект — сотрудники реально работают круглосуточно. И спектр задач очень специфичный. До пенсии ему оставалось всего ничего…», — пояснил алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul.

Подозреваемого задержали. Сейчас с ним работают следователи.