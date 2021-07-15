Киев, , 09:16 — REGNUM На сегодняшний день Украина находится в тяжелом и опасном положении, без значимой поддержки со стороны Запада. Об этом 15 июля заявил на пресс-конференции в Киеве экс-представитель НАТО в России, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, трансляция которой велась агентством «Укринформ».

По словам американского военного, такая ситуация относится к экономической, военной, политической и дипломатических сферам.

Также Табах уточнил, что внутри самой страны в настоящее время имеют место «большие подрывные действия», — подвергающие её опасности.

«И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», — сказал бывший представитель НАТО в России.

Кроме этого, американский военный добавил, что лидерам ведущих стран Европы «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля экс-начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил, что прямое военное вторжение стран НАТО в Крым поможет Киеву захватить российский полуостров.