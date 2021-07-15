Кызыл, 15 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Туве увеличивается потребность в лекарствах в связи с ростом числа больных COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Анатолий Югай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Лекарство

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По его словам, в настоящее время есть месячный запас лекарств почти на 25 млн рублей. Однако министр заявил о необходимости заблаговременного пополнения запасов.

Как отмечается, из бюджета региона ранее было выделено 20,6 млн рублей на плановые закупки препаратов для ковидных стационаров. Заявки выставлены на торги.

«Дополнительно проводятся закупки медикаментов за счет федеральных и республиканских бюджетов на 1,5 млн рублей. По заключенным контрактам осуществлены поставки на сумму 583,24 тыс. рублей», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, республика вышла на второе место по темпам прироста заболеваемости COVID-19. В связи с этим власти республики ввели ряд дополнительных ограничений.