Москва, 15 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили над акваторией Берингова моря стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США. Об этом 15 июля сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны).

Минобороны России Истребитель МиГ-31 ВКС России

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели», — говорится в сообщении.

Для опознавания целей и недопущения нарушения границы в воздух были подняты МиГ-31 и Су-35. Экипажи истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря.

В центре уточнили, что после разворота американских бомбардировщиков от российской государственной границы истребители благополучно совершили посадку на аэродроме базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июля, российский истребитель Су-27 сопровождал самолёт-разведчик ВВС США над Чёрным морем. После того как американский самолёт развернулся в сторону от границы, Су-27 благополучно вернулся на аэродром.

Полёт российского истребителя выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России допущено не было.

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