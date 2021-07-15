Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем
Москва, 15 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили над акваторией Берингова моря стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США. Об этом 15 июля сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны).
Для опознавания целей и недопущения нарушения границы в воздух были подняты МиГ-31 и Су-35. Экипажи истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря.
В центре уточнили, что после разворота американских бомбардировщиков от российской государственной границы истребители благополучно совершили посадку на аэродроме базирования.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июля, российский истребитель Су-27 сопровождал самолёт-разведчик ВВС США над Чёрным морем. После того как американский самолёт развернулся в сторону от границы, Су-27 благополучно вернулся на аэродром.
Полёт российского истребителя выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России допущено не было.
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