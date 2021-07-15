Оренбург, 15 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Оренбургский областной театр музыкальной комедии привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.

Alan Cleaver Театр

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Причиной для возбуждения административного производства стали нарушения эпидтребований в период распространения коронавирусной инфекции, в частности, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха. Кроме того, установлено, что часть сотрудников из категории административного персонала находились на рабочем месте без перчаток.

Представитель учреждения культуры в суде заявила, что юридическое лицо не признает вину в выявленных нарушениях. Между тем, судебная инстанция вину театра признала и назначила штраф в размере 100 тыс. рублей.