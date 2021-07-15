Рим, 15 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Итальянское дизайнерское ателье Pininfarina провело официальную премьеру своего концептуального автомобиля Teorema. Об этом говорится на сайте компании.

Pininfarina Pininfarina Teorema

В компании уверяют, что вся работа над созданием автомобиля проходила исключительно на компьютерах и при помощи дополненной реальности. Таким образом, конструкторы и инженеры пропустили этапы эскизирования на бумаге и изготовления макетов.

Внешне машина выделяется клиновидным профилем, сферической прозрачной крышей без стоек и сюрреалистичным дизайном колёс. Длина машины равна 5,5 метра, а высота — всего 1,4 метра. В сообщении производителя отмечается, что кузов концепт-кара досконально проработан специалистами компании с точки зрения аэродинамики.

Модель комплектуется автопилотом. При этом автомобилем можно управлять и самостоятельно. При включении автопилота рулевое колесо убирается в переднюю панель, а водитель может развернуться на кресле к пассажирам.

Ранее автокомпания Hyundai представила свой первый автономный маршрутный автомобиль RoboShuttle. За его основу была взята модель H350. Уже в начале августа нынешнего года модель начнёт курсировать по улицам Седжонг Смарт-Сити в Южной Корее.

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