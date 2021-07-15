Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Аномальная жара пока не спешит покидать Петербург, однако в четверг, 15 июля, во второй половине дня в городе на Неве местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург с высоты птичьего полета

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«Сбить жару они пока не в силах», — сразу предупредил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. В последующие дни также возможные небольшие дожди с грозами.

Напомним, 14 июля 2021 года в Петербурге был обновлён суточный рекорд максимальной температуры, теперь он составляет +32,8°, что на 0,3° выше, чем было 14 июля 2010 года. Рекорд для 15 июля составляет +33,7°, он установлен в 1999 году.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 июля в Петербурге температура воздуха днём +31…+33 градуса, в окрестностях до +28 градусов. В пятницу, 16 июля, местами кратковременные дожди, ливни, грозы. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, в окрестностях до +18 градусов, днём +29…+31 градуса.