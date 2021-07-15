Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи подтвердил свою приверженность укреплению восстановления национальной экономики за счет увеличения торговли и инвестиций с Соединенными Штатами, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Рабочий визит в США является шагом к ускорению восстановления национальной экономики за счет увеличения торговли и инвестиций», — заявил Мухаммад Лутфи.

Министр торговли Индонезии встретился с индонезийскими представителями в США. Стороны обсудили возможности развития цифровой экономики. По словам министра, рост цифровой экономики Индонезии может вырасти до восьми раз к 2030 году.

Мухаммад Лутфи провел переговоры с директором Международной финансовой корпорации развития США Дэвидом Марчиком. Стороны обсудили суверенные фонды благосостояния и потенциал увеличения инвестиций в различные сектора Индонезии. На встрече также обсуждалась борьба с COVID-19.

Кроме того, министр Индонезии провел встречу с генеральным директором делового совета США — АСЕАН.

Министр торговли Индонезии находится в США с 9−18 июля 2021 год.

Напомним, общий объем торговли между двумя странами в 2020 году достиг $27,2 млрд. Из этой суммы экспорт Индонезии в CША составил $18,62 млрд, а импорт — $8,58 млрд.