Улан-Удэ, 15 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Раскрытие дела об убийстве годовалого младенца в Прибайкальском районе Бурятии взял под личный контроль министр внутренних дел республики Олег Кудинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

publicdomainpictures.net Покушение на убийство

Сообщение об обнаружении в одном из домов села Ильинка тело мальчика с многочисленными колото-резаными ранениями поступило в полицию в ночь на 15 июля.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В территориальный орган внутренних дел доставлены находившиеся в доме жильцы. Устанавливается их возможная причастность к особо тяжкому преступлению», — отметили в ведомстве.

К расследованию преступления привлечены наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска. В район также для координации работы следственной группы выехал и.о. руководителя следственного управления СКР по региону Сергей Базаров.