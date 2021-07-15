Чита, 15 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 51 831, причём 303 из них обнаружили за минувшие сутки.

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Вместе с тем 46 598 пациентов (+208 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1028 человек (+9 за минувшие сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 215 находится в тяжёлом состоянии (за минувшие сутки данные не изменились), 69 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 за минувшие сутки).

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