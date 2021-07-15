Москва, 15 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года число самозанятых увеличилось на 172 тысячи человек, сообщил 15 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Самозанятый

Общее число самозанятых в городе на 1 июля составляло 650 тысяч человек, отметил он.

«Ежемесячно в первом полугодии 2021 года количество самозанятых росло в среднем на 28 тысяч человек, что на несколько тысяч превышает среднемесячный показатель аналогичного периода предыдущего года. Так, в марте число самозанятых увеличилось на рекордные 34 тысячи человек, в апреле на 31 тысячу человек», — сказал заместитель мэра.

По словам Ефимова, число жителей столицы, оформляющих статус плательщика налога на профессиональный доход, неуклонно растёт. В Москве ведут деятельность примерно четверть всех самозанятых России. При этом суммарный доход всех московских самозанятых за 2,5 года составил 199 млрд рублей — 42% суммарного дохода всех самозанятых страны.