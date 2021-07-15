Москва, , 08:57 — REGNUM Ближний круг президента России Владимира Путина за последние два года не претерпел изменений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов коммуникационного агентства «Минченко Консалтинг».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как говорится в докладе агентства из серии «Политбюро 2.0», в состав ближнего круга президента входят секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, зампред совета Дмитрий Медведев, главы «Ростеха» и «Роснефти» Сергей Чемезов и Игорь Сечин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу и три доверенных бизнесмена, выступающих «операторами инфраструктурных проектов», — Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.

«Все они сохраняют возможность «эффективной личной коммуникации» с президентом и обладают «накопленным разнообразным набором ресурсов», — говорится в докладе.

Эксперты констатировали, что Сечин усилил свои позиции за счет запуска проекта «Восток ойл», Ковальчук удерживает лидерство в научно-исследовательском кластере экономики за счет влияния на деятельность РАН, Чемезов остается одним из бенефициаров господдержки цифровизации, Тимченко становится лидером нефтехимического кластера за счет запуска крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего комплекса холдинга СИБУР.

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Также сообщается, что Ротенберг продолжает доминировать в транспортно-инфраструктурном кластере, Шойгу считается одним из бенефициаров успеха вакцины «Спутник V», Собянин укрепил позиции в обновленном Госсовете, а Патрушев укрепился в качестве лидера силового блока.

Что касается Медведева, то авторы доклада считают его положение наиболее противоречивым, поскольку он не вошел в список «Единой России» на выборах в Госдуму, но остался лидером партии, что закрепляет за ним «политическую нишу» в «Политбюро 2.0»

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года состоится единый день голосования, в частности, пройдут выборы как минимум глав в восьми регионах и выборы в восьмой созыв Государственной думы.

Руководители трёх российских регионов попали в так называемую «красную» зону (высокой вероятностью отставки), об этом свидетельствуют данные рейтинга политической устойчивости глав субъектов РФ, подготовленного холдингом «Минченко консалтинг».

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