Москва, 15 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Ближний круг президента России Владимира Путина за последние два года не претерпел изменений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов коммуникационного агентства «Минченко Консалтинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как говорится в докладе агентства из серии «Политбюро 2.0», в состав ближнего круга президента входят секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, зампред совета Дмитрий Медведев, главы «Ростеха» и «Роснефти» Сергей Чемезов и Игорь Сечин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу и три доверенных бизнесмена, выступающих «операторами инфраструктурных проектов», — Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.

«Все они сохраняют возможность «эффективной личной коммуникации» с президентом и обладают «накопленным разнообразным набором ресурсов», — говорится в докладе.

Эксперты констатировали, что Сечин усилил свои позиции за счет запуска проекта «Восток ойл», Ковальчук удерживает лидерство в научно-исследовательском кластере экономики за счет влияния на деятельность РАН, Чемезов остается одним из бенефициаров господдержки цифровизации, Тимченко становится лидером нефтехимического кластера за счет запуска крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего комплекса холдинга СИБУР.

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Также сообщается, что Ротенберг продолжает доминировать в транспортно-инфраструктурном кластере, Шойгу считается одним из бенефициаров успеха вакцины «Спутник V», Собянин укрепил позиции в обновленном Госсовете, а Патрушев укрепился в качестве лидера силового блока.

Что касается Медведева, то авторы доклада считают его положение наиболее противоречивым, поскольку он не вошел в список «Единой России» на выборах в Госдуму, но остался лидером партии, что закрепляет за ним «политическую нишу» в «Политбюро 2.0»

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года состоится единый день голосования, в частности пройдут выборы как минимум глав в восьми регионах и выборы в восьмой созыв Государственной думы.

Руководители трёх российских регионов попали в так называемую «красную» зону (с высокой вероятностью отставки), об этом свидетельствуют данные рейтинга политической устойчивости глав субъектов РФ, подготовленного холдингом «Минченко консалтинг».

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