Ташкент, 15 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Узбекистан доставлена очередная партия российской вакцины «Спутник V» в объеме 90 тыс. доз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

Специальный авиарейс доставил из Москвы в Ташкент 70 тыс. доз первого компонента вакцины и 20 тыс. доз — второго компонента. С начала пандемии в Узбекистан доставлено 370 тыс. вакцины «Спутник V».

Отметим, всего Узбекистан получил 660 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 6,5 млн доз китайкой вакцины ZF-UZ-VAC2001. По состоянию на 15 июля первый компонент вакцины от коронавируса в республике получили 3,25 млн человек.

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