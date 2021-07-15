Улан-Удэ, 15 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Бурятии общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 1500. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом и тяжёлой сопутствующей патологией.

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Среди умерших, как отмечается, шесть человек в возрасте младше 65 лет.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 2323 пациента с коронавирусом. В реанимации находится 168 тяжёлых больных. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят ещё 13 478 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3018 коек: занято — 2323, свободно — 695 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,0%», — отметили в оперштабе.