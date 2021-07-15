Пермь, 15 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Пермском крае в июне годовая инфляция ускорилась относительно мая на 0,62 процентных пункта и составила 6,3%, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России Инфляция в Пермском крае

Причинами ускорения инфляционного процесса специалисты называют ограниченное предложение из-за прошлогоднего неурожая овощей в России, давление со стороны затрат, в том числе из-за роста мировых цен на продовольствие и сырье, а также расширение спроса на услуги в условиях восстановления экономики.

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в июне вырос относительно предыдущего месяца на 0,21% — до 7,42%. Наибольший вклад в увеличение темпов прироста цен на продовольственные товары внесла динамика цен на овощи «борщевого набора»: картофель, капусту, морковь и свеклу. Дефицит отечественных овощей привел к резкому росту цен на них в магазинах. Импортные овощи подорожали из-за роста мировых цен на продовольствие. Рост издержек производителей из-за возросших мировых цен на зерно, используемого в производстве кормов, вызвал увеличение цен на курицу.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в июне повысился относительно предыдущего месяца на 0,85% — до 7,12% в годовом выражении. Причинами указаны реализация отложенного спроса и рост себестоимости производства, в том числе по причине роста мировых цен на сырье и нехватки предложения труда в отдельных отраслях. Отмечено значительное подорожание стройматериалов, в частности, металлочерепицы и обрезной доски.

Годовой темп прироста цен на услуги в июне вырос на 0,88 процентных пункта — до 3,84%. На прирост повлияли возобновившийся спрос на зарубежный отдых перелеты. Неспокойная эпидситуация все же останавливает часть туристов от поездок за границу, что поддерживает повышенный спрос на услуги российских санаториев, пансионатов и домов отдыха.