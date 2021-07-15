Москва, 15 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В России спрос на автомобильные товары вырос на 28%, что связывают с возросшими продажами автомобилей и с тенденцией на самостоятельное техобслуживание. Об этом 15 июля сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «Все инструменты».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток

«В регионах наибольший рост зафиксирован в Новосибирске — 283%», — говорится в сообщении.

При этом наибольшим спросом в Новосибирске пользуются: пресс-масленки, смазка для редуктора, WD-40 «Средство тысячи применений», автомобильное масло, антигравийное средство и средство для раскоксовки мотора.

По данным аналитиков, возросший спрос на товары для автомобилей напрямую связан с возросшими продажами транспортных средств. Так, за первое полугодие 2021 года реализация легковых машин на российском авторынке выросла почти на 40% в годовом сравнении.

Также отмечается, что водители в России стали реже обращаться в автосервисы.

«Автолюбители предпочитают сами устранять мелкие неисправности, мыть машины и менять масло в двигателе», — говорится в исследовании.

Напомним, в 2020 году в России автолюбители израсходовали на покупку запчастей для легковых автомобилей 1 трлн 640 млрд рублей.

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