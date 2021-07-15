Киев, , 09:02 — REGNUM Главный обман украинских властей в отношении «Северного потока — 2» кроется в заявлениях о том, что газопровод можно заблокировать. Об этом депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил в эфире телеканала «Наш».

Александр Дубинский President.gov.ua

По его словам, угрозы заблокировать газопровод — это заявления для украинского народа. Так, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заверил, что магистраль можно остановить даже после ввода в эксплуатацию.

«Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо «потоков», которые уже были построены», — отметил Дубинский.

По его словам, Киев не способен повлиять на коммерческие проекты вне украинской территории. Политики могут лишь выпускать «красивые новости» о борьбе «с русскими». Парламентарий добавил, что Киев на самом деле покупает российский газ под видом венгерского, при этом заявляет об «уходе от газовой зависимости от Москвы» и ворует деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины боятся потерять доходы от транзита газа, поэтому выступают против строительства «Северного потока — 2» — газопровода, который будет подавать российский газ в Германию через Балтийское море.

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