Киев, 15 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине подтвердили 623 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 15 июля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, за сутки на Украине госпитализировали 387 человек, 20 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Киеве и Одесской области — 177 и 57 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 2 242 868 случаев заражения, 52 685 человек скончались от последствий заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша может перепродать миллионы вакцин от COVID-19 другим странам, включая Украину.