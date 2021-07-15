Уфа, 15 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Ребенок погиб в результате падения на него бревна в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета по региону.

PublicDomainPictures Бревно

По предварительной информации, вечером 13 июля в деревне Искисяково Ишимбайского района дети играли рядом со строящимся бревенчатым срубом. В какой-то момент одно бревно упало на пятилетнего мальчика. В результате ребёнок получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой им предстоит установить все обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе из окна многоэтажки выпал ребёнок.