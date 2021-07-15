Ярославль, 15 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что изменения схемы движения сделают общественный транспорт «безопасным и максимально удобным». Об этом он написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общественный транспорт в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля в городе заработала новая транспортная схема.

«Очень редко изменения проходят безболезненно. Особенно те, что затрагивают значительное число людей. Я прекрасно отдавал себе отчет, что кто-то будет недоволен изменением транспортной схемы. Но реформирование системы общественного транспорта Ярославля назрело и перезрело. Да, кто-то столкнулся с неудобствами. Но неудобств, накопившихся у старой схемы, в разы больше. И сталкивалось с ними несоизмеримо больше пассажиров. Наша задача — сделать транспорт безопасным и максимально удобным. Она еще пока полностью не решена», — написал мэр Владимир Волков.

По словам мэра, сотрудники служб транспортной системы города в последнее время «работали на износ», чтобы учесть все пожелания жителей. По мнению мэра, против транспортной реформы выступают не пассажиры, а хозяева маршрутных такси, потерявшие доходы.

«Наш принцип прост: общественный транспорт существует для пассажиров, а не пассажиры существуют для извлечения прибыли. Если перевозчик не готов поставить на первое место интересы жителей города, а лишь на второе прибыль, то и мы не готовы с ним работать. Недобросовестные перевозчики сегодня потеряли «серые доходы». Они будут всячески пытаться дискредитировать изменения. Но для нас важно только мнение жителей города. Именно на него мы и будем ориентироваться, развивая общественный транспорт. Поэтому присылайте ваши предложения на info@yartransport.ru . Ни одно из них не останется без внимания», — написал мэр.

Стоит отметить, что на работу маршрутных такси действительно было немало нареканий у жителей, причём как у пассажиров, так и автомобилистов. Пока что в городе стартовал лишь первый этап реформы. Городские власти планируют продолжить замену маршрутных такси на автобусы, работающие по регулируемому тарифу.