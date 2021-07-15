Прибайкальский район, Бурятия, 15 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии правоохранители разыскивают убийц ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело годовалого младенца с множеством колото-резаных ранений на груди, шее и голове было найдено вечером 14 июля в одном из домов села Ильинка.

christianabella Младенец

Установлено, что в тот день местная жительница привезла сына к бабушке, после чего уехала по делам. Вечером она навестила мальчика, застав при этом мать с сожителем пьяными. Тем не менее, женщина вновь ушла на некоторое время. Через полтора часа в полицию поступило сообщение о смерти ребёнка.

«В рамках уголовного дела проверяются версии о причастности к убийству ребенка 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, злоупотреблявших спиртными напитками. А также версия о причастности иных жителей деревни, которые могли свободно зайти в жилище и совершить преступление», — отметили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».