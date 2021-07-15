Екатеринбург, 15 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Найденный мёртвым в Екатеринбурге 47-летний бизнесмен, скорее всего, не был убит. Об этом сообщают силовики.

Порфирий Озеро Шарташ

Как отмечает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга, сейчас нет данных о том, что смерть могла произойти из-за действий третьих лиц. Тело направлено на экспертизу.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что тело было найдено 14 июля велосипедистом, проезжавшим мимо. Неподалёку обнаружили и велосипед. Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен пропал вечером 12 июля. Он уехал на велопрогулку в район озера Шарташ.