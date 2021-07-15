Берлин, , 08:44 — REGNUM Разногласия по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») можно устранить в случае, если Европейским союзом будет поставлено условие о запрете использования этого проекта в геополитических целях. Об этом 15 июля заявил кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в ходе подиумной дискуссии, которая была организована газетой Stuttgarter Zeitung.

«Всё решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтён. С точки зрения политики, всё равно, поступает ли российский газ по земле или по морю», — сказал он.

Также кандидат в канцлеры ФРГ отметил, что в будущем Евросоюзу будет необходимо больше газа для того, чтобы он мог закончить энергетическую реформу и уточнил, что в Западной Европе все меньше стран производят газ.

Кроме этого, Лашет указал, что укладка труб газопровод будет ориентировочно завершена в августе-сентябре и после этого «нужно будет новое разрешение — европейское, чтобы газ начал поставляться».

«И тогда можно поставить условие, чтобы это нельзя было использовать геополитически», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия достигла прогресса с Соединёнными Штатами в вопросах реализации проекта «Северный поток — 2».