Лозанна, Швейцария, 15 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко отстранены из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом 14 июля сообщили в Международной федерации плавания (FINA).

Допинг-пробы

Отмечается, что это решение связано с расследованием Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Кудашев должен был выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м баттерфляем, а Андрусенко — в эстафете «4 по 200 м» вольным стилем.