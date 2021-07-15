Москва, 15 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Заявления на единовременную выплату на детей 6−18 лет начали принимать в России с 15 июля, перечислять средства начнут с 16 августа. Выплата в размере 10 тыс. рублей на ребёнка назначена в помощь родителям, чьи дети идут в школу.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьники

Подать заявление на выплату родители могут через портал госуслуг или через клиентскую службу Пенсионного фонда России (ПФР). Во втором случае понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и родителя, и ребенка.

На госуслугах форма подачи заявления на выплату уже доступна.

Выплату можно получить на каждого ребенка школьного возраста, для этого нужно лишь одно заявление. Приём заявлений открыт до 1 ноября 2021 года, на рассмотрение обращения отведено пять рабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата поступит на карту любой платежной системы, получение наличных денег не предусмотрено.

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