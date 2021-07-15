Салехард, 15 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Шурышкарском районе ЯНАО власти намерены организовать небольшие гостиницы, где будут созданы условия, приближенные к традиционному быту коренных жителей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Мастер из этнографического парка «Живун»

Пресс-служба губернатора ЯНАО Музей под открытым небом

В деревне Ханты-Мужи расположен этнографический парк «Живун» — музей под открытым небом, где представлены традиции и быт народа ханты. С председателем центра «Земля Лугуя» Анной Брусницыной губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил развитие туризма в Шурышкарском районе, где из-за сложной логистики нет большого потока гостей, но развиты индивидуальные туры для любителей природы и культуры коренных народов Севера.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Традиционное стойбище

Пресс-служба губернатора ЯНАО До этнопарка «Живун» можно добраться по воде

С мая по октябрь сюда можно добраться только по воде. Для этих целей приобретён новый катер КС-162 «Победа-75», рассчитанный на 44 места. В ходе встречи было замечено, что у этнографического парка «Живун» есть потенциал стать популярным местом познавательного туризма, но для этого необходимо создать места пребывания для туристов — небольшие гостиницы.