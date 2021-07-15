Кызыл, 15 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Власти Тувы рассматривают возможность приостановления работы торговых центров, реализующих непродовольственные товары. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам очередного заседания оперштаба.

Торговый центр

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Отмечается, что именно в ТЦ наблюдается наибольшее скопление людей в дневное время. Кроме того, мэрия Кызыла планирует приостановить работу центрального рынка для дезинфекции территории и торгового оборудования.

По словам врио главы региона Владислава Ховалыга, республика вышла на второе место по приросту заболеваемости среди регионов России. При этом он отметил, что пик эпидемии в Туве ещё впереди.

В связи с этим правительство намерено усилить контроль за соблюдением ранее принятых мер. Рейды будут проходить при участии полиции и Росгвардии. Обращения по поводу злостных нарушителей направлены в прокуратуру и Следственный комитет. Мэрии Кызыла поручено проводить разъяснительную беседу с каждой парой, планирующей заключить брак.