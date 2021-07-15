Уфа, 15 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Два человека получили не совместимые с жизнью травмы в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 15 июля в Стерлитамакском районе. На 146 км автотрассы Уфа — Оренбург столкнулись автомобили «Лада Калина» и «KIA Rio».

Отмечается, что водитель «Лады» и женщина, которая ехала в этом автомобиле, получили не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил шестилетнего ребенка.