Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 15 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре ночью 15 июля на Орловском шоссе произошло смертельное ДТП с тремя жертвами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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Установлено, что водитель автомобиля Honda Saber не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в столб.

В результате столкновения водитель и один пассажир погибли на месте. Еще пятеро пассажиров госпитализированы, один из которых скончался в больнице.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, в результате которого погиб ребёнок, пострадали три человека.