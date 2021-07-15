Аксайский район, Ростовская область, 15 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Исполнять обязанности главы администрации Аксайского района Ростовской области доверено Сергею Бодрякову, до настоящего времени занимавшему должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Дона. Об этом сообщается на сайте муниципального образования, передаёт ИА REGNUM.

Aksayland.ru И.о. главы администрации Аксайского района Сергей Бодряков

В прежние годы Бодряков на протяжении нескольких лет являлся помощником атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», затем руководил управлением казачьих дружин Всевеликого войска Донского и ГКУ Ростовской области «Казаки Дона», департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.

Сергей Бодряков вместе с супругой воспитывает троих детей.