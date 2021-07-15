Москва, 15 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Нехватки соли в российских магазинах пока не наблюдается, цены на неё стабильны. Об этом заявили в Минпромторге, комментируя сообщения о возможном дефиците соли, сообщает РБК.

(сс) Bru-nO Соль

В министерстве сослались на информацию от крупнейших торговых сетей, а также отметили, что постоянно контактируют с торговыми сетями, отраслевыми ассоциациями и союзами производителей. Колебания цен на соль пока не зафиксированы. В первой половине июля она стоила 14 рублей за 1 кг, это на 0,9% больше, чем в начале года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее производители предупредили о нехватке полувагонов, из-за которой могут быть сорваны поставки соли.

В Минпромторге заявили, что взаимоотношениями грузоотправителей и операторов железнодорожного транспорта занимается Минтранс. Однако, отметили в ведомстве, отечественные вагоностроители могут в нужном объёме поставить вагоны, если их своевременно заказать.

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