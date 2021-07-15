Калуга, 15 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Калуге проект храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) «История православия на Калужской земле» стал победителем первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Об этом 15 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru К 650 -летию Калуги при Никитском храме откроют музей истории православия.

В 2021 году Калуга отмечает свой юбилей — 650 лет со дня основания. Открытие музея станет одним из мероприятий, посвященных этой памятной дате. Музей истории православия станет базой наглядного материала для проведений занятий по истории города и страны. Проект направлен в первую очередь на просветительскую деятельность и духовно-нравственное, а также патриотическое воспитание детей и молодежи, ведь именно они основная целевая группа проекта и для них будет организована экскурсионная и интерактивная деятельность музея.

«Знание истории и культуры России особенно важно для подрастающего поколения, ведь на этих знаниях формируется духовно-нравственная составляющая личности детей и подростков. Имея крепкий духовный фундамент, наши дети смогут вырасти достойными сынами своей Родины», — отметили в калужской епархии.