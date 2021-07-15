К 650-летию Калуги при Никитском храме откроют музей истории православия
Калуга, 15 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Калуге проект храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) «История православия на Калужской земле» стал победителем первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Об этом 15 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.
В 2021 году Калуга отмечает свой юбилей — 650 лет со дня основания. Открытие музея станет одним из мероприятий, посвященных этой памятной дате. Музей истории православия станет базой наглядного материала для проведений занятий по истории города и страны. Проект направлен в первую очередь на просветительскую деятельность и духовно-нравственное, а также патриотическое воспитание детей и молодежи, ведь именно они основная целевая группа проекта и для них будет организована экскурсионная и интерактивная деятельность музея.